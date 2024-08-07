По делу о похищении младенца арестовали молодую петербурженку

Суд в Петербурге согласился с доводами следствия и поместил под стражу жительницу Невского района Викторию Демидову. Как сообщает 7 августа объединенная пресс-служба городских судов, 19-летнюю девушку обвиняют в похищении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК). Она пробудет под арестом как минимум до 4 октября.

По версии следствия, в минувший уик-энд петербурженка забрала грудного младенца из квартиры дома на Товарищеском проспекте против воли матери девочки. Ребенка в возрасте менее года подсудимая перенесла на черную лестницу дома по улице Кржижановского. Расстояние между этими домами составляет менее километра. Младенцу, обнаруженному местным жителем, понадобилась госпитализация.

О возможных мотивах фигурантки дела ни пресс-служба судов, ни ранее пресс-служба СК ничего не публично не писали. По сведениям издания "Mash на Мойке", девушка могла быть движима чувством ревности.

Фото: ЗАКС.Ру