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Новости 17:53

Мировой суд в Петербурге прекратил дело выпускницы о шпаргалке на ЕГЭ

фото ЗакС политика Мировой суд в Петербурге прекратил дело выпускницы о шпаргалке на ЕГЭ

Мировой судья судебного участка №128 Петербурга объявила выпускнице устное замечание за наличие справочных материалов на ЕГЭ по физике, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Девушку пытались привлечь по ч.4 ст.19.30 КоАП РФ (умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации). По этой статье гражданина могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Сообщается, что во время ЕГЭ по физике выпускница имела при себе справочные материалы. 

Мировой судья объяснила свое решение возрастом выпускницы, а также отсутствием самостоятельного источника доходов, нахождением на иждивении у родителей.

Ранее Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что другую выпускницу оштрафовали на 3 тысячи рублей за выпавшую на ЕГЭ шпаргалку.

фото ЗАКС.Ру


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