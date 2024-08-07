"Фонтанка": Цены за обучение в автошколах выросли в два раза с 1 августа

С 1 августа минимальная цена за обучение в автошколах Петербурга выросла с чуть менее 30 тысяч до 60 тысяч рублей, сообщила "Фонтанка.ру", изучившая сайты и соцсети нескольких профильных организаций.

По данным издания, решение о поднятии стоимости курса вождения было принято после совещаний в ГИБДД с участием руководителей частных и государственных автошкол. Они сетовали на то, что стоимость курсов не повышалась на 5-7 лет. Поэтому, возможно, появлялась экономия на зарплатах и сокращение часов наката.

Замруководитель "Авто-питер" Лариса Соколова заявила, что об изменении цен игроки рынка договорились сами. "Это рынок, теперь его стабилизировали для нормального обучения учеников", — сказала она (цитата "Фонтанки.ру").

Также сообщается, что в некоторых автошколах пока еще актуальны прежние цены.

Член общественной палаты России Александр Холодов заявил "Фонтанке.ру", что, по его мнению, прежде цены не поднимали из-за высокой конкуренции среди автошкол, однако при этом они уже работали "на грани рентабильности".

Как ранее писало ЗАКС.Ру, в Петербурге открыли школу вождения для электросамокатчиков.

фото ЗАКС.Ру