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Новости 19:22

Милонов: Пускай артисты дуют в трубочку

фото ЗакС политика Милонов: Пускай артисты дуют в трубочку

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил 7 августа "Общественной службе новостей", что россиянам "нужна трезвая сцена".

Так он прокомментировал предложение члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултана Хамзаева о запрете выступлений артистов в алкогольном или наркотическом опьянении.

"Пускай артисты дуют в трубочку, сдают экспресс-анализы на наркотики", — добавил Милонов.

Как ранее писало ЗАКС.Ру, Милонов уже просил проверять трезвость артистов перед выходом на сцену. Он обращался с таким предложением в Министерство культуры.

фото ЗАКС.Ру


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