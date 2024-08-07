Смольный закупит 170 курток для волонтеров на выборах губернатора

Комитет по молодежной политике разместил 7 августа заявку на приобретение курток для волонтеров на предстоящих выборах губернатора, следует из данных на портале госзакупок. Максимальная сумма контракта составляет 1,3 млн рублей.

Согласно техническому заданию, комитет рассчитывает приобрести 170 двусторонних курток-бомберов для добровольцев из числа молодежи. Крайним сроком поставки указано 5 сентября, то есть день, предшествующий старту голосования.

Куртки должны быть изготовлены из полиэстера с манжетами и низом из кашкорсе в тон изделия. Снаружи их должны обработать водоотталкивающей пропиткой. В качестве утеплителя следует использовать 100 %-ный полиэстер.

Лицевая сторона куртки должна быть выполнена в черном цвете, на внутреннюю предполагается нанести паттерн с видами Петербурга. К описанию объекта закупки комитет приложил примерный вид курток. Согласно изображениям, на лицевой стороне предусмотрено нанесение логотипа "Санкт-Петербург" с портретом Петра I и бирки с надписью "Мы Петербург". Изнаночная сторона окрашена в бирюзовый цвет, на ней можно разглядеть виды Исаакиевского собора, набережной Невы и "Лахта Центра".

Гарантия на экипировку не может быть менее 12 месяцев. Поставщик должен предоставить куртки с размерами от XS до 4XL.

Ранее стало известно, что комитет по молодежной политике заключил контракт на поставку сувениров для тех, кто впервые будет голосовать на выборах губернатора. Стоимость 12 тысяч многоразовых термостаканов составила 4,2 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру