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Новости 15:32

Петербург потратит 4 млн рублей на подарки впервые голосующим

фото ЗакС политика Петербург потратит 4 млн рублей на подарки впервые голосующим

Петербургский комитет по молодежной политике заключил контракт на поставку сувениров для впервые голосующих на выборах губернатора, следует из данных на портале госзакупок. Городской казне это обойдется в 4,2 млн рублей.

Изначально комитет рассчитывал потратить на закупку сувениров не более 5,5 млн рублей. Среди участников конкурса меньше других запросил за поставку ИП Максим Юшков, который оценил свои услуги в 4,2 млн рублей. Он и стал победителем конкурса.

Предприниматель должен поставить комитету 12 тысяч многоразовых термостаканов с крышкой и трубочкой для питья. Изделия могут быть окрашены в черный, белый или красный цвета, на них должен быть нанесен логотип "Мы Петербург", следует из описания объекта закупки. Для сохранения температуры налитой жидкости стенки изделия должны быть двойными с проложенным между ними утеплителем. Предполагается, что трубочка будет снабжена складным механизмом во избежание пролития содержимого в закрытом состоянии, а крышка — складной ручкой, способной выдержать вес термостакана.

Поставляемые изделия должны быть упакованы индивидуальные полиэтиленовые пакеты или картонные коробки.

Кроме того, свои сувениры готовит и ГКУ "Центр содействия развитию институтов гражданского общества". Контракт заключен с ООО "Студия05". За 412,5 тысяч рублей фирма обязуется поставить продукцию с символикой Общественной палаты Петербурга. Речь идет о 800 бейджах и 500 блокнотах, а также о 1 000 ручек, 1 000 бейсболок и 1 000 блокнотов.

Фото: ЗАКС.Ру


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