Школу во Фрунзенском районе назовут в честь участника СВО

Среднюю школу № 368 Фрунзенского района назовут в честь ее выпускника, участника специальной военной операции Александра Андреева, сообщила 18 июня администрация губернатора. Соответствующую рекомендацию дала Топонимическая комиссия Петербурга в преддверии Дня памяти и скорби.

Андреев погиб в ходе СВО в возрасте 20 лет. Как сообщала в своем паблике школа № 368, это произошло в октябре 2022 года во время боев под Херсоном. За несколько месяцев до этого он подписал контракт с Минобороны, службу проходил в 76-й Псковской гвардейской дивизии ВДВ. За проявленный героизм был награжден орденом Мужества. Похоронен на аллее Героев Бабигонского кладбища в Петродворцовом районе.

Также ряду объектов в Петербурге присвоят имена участников войны с Финляндией 1939-1940 годов и Великой Отечественной войны. Так, в Приморском районе появится улица, названная в честь летчика-штурмовика, Героя Советского Союза Андрея Кизимы. Сквер в Красносельском районе назовут именем летчика, Героя Советского Союза Михаила Тюрина. В Горелово появится улица Генерала Алферова, в Приморском районе — сквер Героя Советского Союза Дмитрия Ушкова.

Кроме того, детскую музыкальную школу № 18 назовут в честь блокадного дирижера Карла Элиасберга.

В Василеостровском районе появятся скверы в честь академика Игоря Горынина и мореплавателей Харитона и Дмитрия Лаптевых, а также сквер Гидрографов и сквер в честь издателя и просветителя Михаила Стасюлевича. В Центральном районе появится Рождественская площадь, в Коломне — сквер Хлебная Слободка. Зеленую зону в Красногвардейском районе назовут парком Охта-Оккервиль, на берегу Финского залива в Красносельском районе появится сквер Каменный Пляж.

Сквер у дома № 36 на улице Тамбасова назовут в честь советского актера Александра Демьяненко. Зеленая зона южнее Петергофского шоссе и Дудергофского канала станет парком Маврино, мост в Невском районе через реку Утку станет Лутковским мостом.

Накануне губернатор Александр Беглов открыл в Петроградском районе бульвар, названный в честь бывшего ректора СПбГУ Людмилы Вербицкой, которой в этот день исполнилось бы 90 лет. Также на фасаде филологического факультета СПбГУ появилась мемориальная доска в ее честь.

Андрей Казарлыга / Фото: Школа №368 Фрунзенского района / "ВКонтакте"