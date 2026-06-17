Беглов открыл в Петроградском районе бульвар имени Вербицкой

Губернатор Александр Беглов 17 июня в день юбилея профессора и бывшего ректора СПбГУ Людмилы Вербицкой открыл бульвар, названный ее именем, сообщили в пресс-службе Смольного. Бульвар расположен на Троицкой площади между Петровской набережной и улицей Куйбышева. В торжественной церемонии участвовал глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков. Вербицкая жила по соседству в доме на улице Куйбышева.

"Президент России издал указ об увековечивании памяти Людмилы Алексеевны. Она была настоящей ленинградкой. Для Петербурга Вербицкая – не только выдающийся ученый. Она понимала характер нашего города, его внутреннюю культуру. Людмила Алексеевна много сделала для русского языка, для его защиты, развития и продвижения в мире," - заявил Беглов.

В день 90-летия Вербицкой в городе проходят другие торжественные мероприятия. Например, на фасаде филологического факультета СПбГУ 17 июня появилась мемориальная доска. На церемонии открытия выступил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ об учреждении международной премии имени Вербицкой. Присуждать премию планируют за заслуги в изучении, сохранении и продвижении русского языка.

Вербицкая родилась 17 июня 1936 года в Ленинграде. Изучала фонетику, культуру речи, методы преподавания русского языка. Написала более 300 научных работ. Занимала должность ректора СПбГУ с 1994 по 2008 год. Награждалась премиями президента, орденом "За заслуги перед Отечеством" и зарубежными наградами. В 2006 году получила звание почетного гражданина Петербурга. Умерла в возрасте 83 лет в 2019 году.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный