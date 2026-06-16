Путин поручил создать международную премию имени Вербицкой

Международную премию имени экс-ректора СПбГУ, филолога Людмилы Вербицкой учредят в России в рамках мероприятий по увековечению памяти ученой, указ об этом подписал президент Владимир Путин 16 июня. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Отмечая выдающийся вклад Л. А. Вербицкой в сохранение и развитие русского языка и в связи с исполняющимся в 2026 году 90-летием со дня ее рождения, постановляю [...] обеспечить учреждение Международной премии имени Л. А. Вербицкой", — говорится в тексте указа.

Присуждать премию планируется за заслуги в изучении, сохранении и продвижении русского языка и русской речевой культуры. Обеспечить создание премии поручено правительству России.

Кроме того, в рамках увековечения памяти Вербицкой Путин поручил создать в Москве на базе Российской академии образования академический культурно-просветительский центр, названный в ее честь.

При участии совета федеральной территории "Сириус" раз в два года будут проводить Петербургский международный филологический форум "Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России", посвященный наследию Вербицкой. Первый по счету такой форум состоялся в мае. В 2027 году состоится международный конгресс, также посвященный научному наследию экс-ректора СПбГУ. Непосредственно на территории "Сириуса" в трехмесячный срок поручено организовать "Театр русского языка "Живое слово"".

Средства на выполнение указа будут поступать из федерального бюджета. Сам указ вступил в силу со дня подписания.

В конце мая губернатор Александр Беглов подписал постановление Смольного о присвоении безымянному бульвару на Троицкой площади имени Вербицкой. Такие планы он озвучивал за полмесяца до этого в рамках I форума "Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России".

Вербицкая скончалась в ноябре 2019 года в возрасте 83 лет. За свою жизнь она выступила автором более 350 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания.

Андрей Казарлыга