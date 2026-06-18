Петербуржцы пожаловались на сбой мобильного интернета

Днем 18 июня жители Петербурга обратили внимание на сбой мобильного интернета, следует из данных сайта DownDetector. Примерно в 16:00 горожане начали массово сообщать о проблемах со связью. Максимальное число обращений сервис зафиксировал в 17:40. За последний час на неполадки с доступом пожаловались 392 раза. Всего за сутки о сбоях в работе мобильного интернета сообщили более трех тысяч человек.

Судя по комментарием пользователей, у петербуржцев возникли трудности с доступом к социальной сети "ВКонтакте", приложениям российских банков и мобильных операторов. По сведениям горожан, проблемы с интернетом наблюдаются в Центральном, Невском и Красносельском районах Петербурга. Кроме того, отдельные жители жалуются на сбои в работе домашнего интернета.

Петербуржцы также замечали сбой мобильного интернета 17 июня. Тогда горожане жаловались на отсутствие связи в центральных районах города.

Ранее днем ЗАКС.Ру писал о выступлении премьер-министра Михаила Мишустина на пленарном заседании Международной конференции в Константиновском дворце в Стрельне. В мероприятии приняли участие губернатор Александр Беглов, министр культуры Ольга Любимова, а также главы правительств стран СНГ.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру