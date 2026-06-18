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Новости 18 июня 2026, 18:00

Петербуржцы пожаловались на сбой мобильного интернета

фото ЗакС политика Петербуржцы пожаловались на сбой мобильного интернета

Днем 18 июня жители Петербурга обратили внимание на сбой мобильного интернета, следует из данных сайта DownDetector. Примерно в 16:00 горожане начали массово сообщать о проблемах со связью. Максимальное число обращений сервис зафиксировал в 17:40. За последний час на неполадки с доступом пожаловались 392 раза. Всего за сутки о сбоях в работе мобильного интернета сообщили более трех тысяч человек.

Судя по комментарием пользователей, у петербуржцев возникли трудности с доступом к социальной сети "ВКонтакте", приложениям российских банков и мобильных операторов. По сведениям горожан, проблемы с интернетом наблюдаются в Центральном, Невском и Красносельском районах Петербурга. Кроме того, отдельные жители жалуются на сбои в работе домашнего интернета.

Петербуржцы также замечали сбой мобильного интернета 17 июня. Тогда горожане жаловались на отсутствие связи в центральных районах города.

Ранее днем ЗАКС.Ру писал о выступлении премьер-министра Михаила Мишустина на пленарном заседании Международной конференции в Константиновском дворце в Стрельне. В мероприятии приняли участие губернатор Александр Беглов, министр культуры Ольга Любимова, а также главы правительств стран СНГ. 

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


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