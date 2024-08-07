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Глебу Самойлову и Александру Ревве отменили концерты в Петербурге

фото ЗакС политика Глебу Самойлову и Александру Ревве отменили концерты в Петербурге

Александр Ревва (псевдоним Артур Пирожков) и Глеб Самойлов (экс-участник группы "Агата Кристи") не выступят на своих петербургских концертах, об этом сообщается в социальных сетях артиста и музыкальной площадки. 

Самойлов должен был 7 августа выступать в Roof Place в Петербурге. Об отмене было объявлено еще 10 июня в соцсетях группы. Также ему не удалось провести концерт в Екатеринбурге, назначенный на 9 августа.  "Коммерсант" сообщает, что за несколько дней до мероприятия на артиста пожаловались активисты, заявлявшие, что Самойлов якобы негативно отзывался о политике российских властей. Как пишет "Ъ-Урал" со ссылкой на источник близкий к музыканту, бывший участник группы "Агата Кристи" публично нигде не высказывал свою позицию.

Кроме того, в группе "Вконтакте" Roof Place говорится об отмене концерта Артура Пирожкова, который должен был пройти 12 августа. Против концерта Реввы ранее высказывался автор Telegram-канала "Пранкер сорян", который имеет 30 тысяч подписчиков. 

Как ранее писало ЗАКС.Ру, в июне в Петербурге отменили концерты бардов Сергея и Татьяны Никитиных. 

фото: unsplash


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