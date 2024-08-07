"Нулевые чтения" бюджета Петербурга начнутся 19 августа

Обсуждение главного финансового документа Петербурга на 2025-й и плановые 2026 и 2027 годы начнется 19 августа, об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Заксобрания города Александр Бельский.

Он подчеркнул, что с каждым годом работа над бюджетом становится все более тщательной. "В этот раз даже начальный этап стартовал раньше: уже в мае депутаты направили наказы избирателей главным распорядителям бюджетных средств и в комитет финансов", — написал Бельский.

Также председатель парламента напомнил, что в июне бюджетно-финансовый комитет Заксобрания провел установочные совещания членов правительства Петербурга с фракциями. "Такой заблаговременный и скрупулезный подход позволяет скорректировать позиции, расставить приоритеты ещё на этапе разработки законопроекта", — добавил он.

В 2024 году доходы бюджет города составят 1,17 трлн рублей, а расходы — 1,337 трлн рублей. Дефицит в утвержденном документе установлен в размере 157 млрд рублей.

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