Депутаты утвердили бюджет Петербурга на 2024 год

Законодательное собрание Петербурга 29 ноября в третьем, окончательном чтении приняло проект бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В течение десяти дней документ должен подписать губернатор.

Согласно проекту бюджета, в 2024 году доходы города составят 1,179 трлн рублей, а расходы - 1,337 трлн рублей. Дефицит установлен в размере 157 млрд рублей. Предполагается, что в 2026 году Петербург заработает 1,354 трлн рублей.

Во втором чтении законопроекта депутаты поддержали 11 поправок, включая два предложения от губернатора Александра Беглова. Глава города предложил, например, выделить дополнительные 2 млрд рублей на выплаты участникам специальной военной операции. Подробнее о первой и второй поправке Беглова ЗАКС.Ру рассказывал ранее.

Всего депутатский корпус подал к проекту закона 19 поправок. Одобрены были шесть предложений "Единой России", два от ЛДПР и одно от "Новых людей".

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру