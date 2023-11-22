ЗакС принял 11 поправок к проекту бюджета на 2024 год

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на пленарном заседании 22 ноября приняли 11 поправок к проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сумма доходов города в 2024 году составит 1,179 трлн рублей, расходов - 1,337 трлн рублей. Документ отправлен на подготовку к третьему чтению.

Поддержку получили 11 поправок, включая две от губернатора, о которых ранее ЗАКС.Ру уже подробно рассказывал. Также поддержку получили все шесть предложений фракции "Единая Россия", два от ЛДПР и одно от фракции "Новые людей".

Поправки "Справедливой России" и "Яблока" на заседании не рассматривались - ранее бюджетная комиссия Смольного не стала их поддерживать. Что именно предлагали депутаты ЗАКС.Ру рассказывал во время обсуждения поправок в бюджетно-финансовом комитете Заксобрания. Всего к законопроекту подали 21 поправку.

Подробнее о том, как губернатор Александр Беглов представлял проект бюджета в парламенте - читайте на ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру