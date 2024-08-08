Петербургская прокуратура установит собственника перехода в "Красном треугольнике"

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга начала проверку по факту обрушения перехода между зданиями завода "Красный треугольник" на набережной Обводного канала, об этом 8 августа сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Ранее "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев писала, что на территории завода произошло обрушение в ночь на 8 августа. Также, по словам петербуржцев, о возможном обрушении перехода говорили давно.

На данный момент на месте, помимо прокуратуры, работают сотрудники правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб.

В ходе прокурорской проверки собираются установить собственника перехода, а также оценить исполнение градостроительного законодательства. Вопрос о принятии мер реагирования будет решен после проверки.

Фото: скриншот видео пресс-службы прокуратуры Петербурга