На "Красном треугольнике" обрушился переход между зданиями

На территории бывшего завода "Красный треугольник" на Обводном канале в Петербурге произошло обрушение конструкций, об этом 8 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

По словам собеседника "Фонтанки", в ночь на 8 августа обрушился старый провисший переход между зданиями. Уточняется, что под переходом находится вход в бизнес-центр.

Предположительно, в результате произошедшего никто не пострадал. В начале июня на территории завода гуляла школьница, которая попала в больницу из-за того, что под ней провалился пол в одном из корпусов.

Напомним, что в 2021 году КГИОП 18 раз требовал от арендаторов бывшего завода "Красный треугольник" провести ремонт в аварийных зданиях.

Фото: ЗАКС.Ру