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Новости 10:49

Во время прогулок по "Красному треугольнику" под школьницей провалился пол

фото ЗакС политика Во время прогулок по "Красному треугольнику" под школьницей провалился пол

В Петербурге прогулки по заводу "Красный треугольник", признанному региональным памятником, причинили вред здоровью 15-летней школьницы. Об этом пишет "Фонтанка".

Под несовершеннолетней провалился пол в одном из многочисленных заброшенных помещений.

Врачи констатировали перелом кости стопы. Девочка восстанавливается на дому.

В последние годы корпуса "Красного треугольника" на набережной Обводного канала попадали в новости в связи с пожарами и разного рода происшествиями и преступлениями. Петербургское правительство пока не смогло добиться того, чтобы собственники взялись за противоаварийные работы на объекте.

Фото: ЗАКС.Ру


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