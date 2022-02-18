В прошлом году КГИОП 18 раз требовал ремонта зданий "Красного треугольника" через суд

К арендаторам комплекса зданий бывшего завода "Красный треугольник", один из корпусов частично обрушился накануне, чиновники из КГИОП в 2021 году подали 18 исков с требованием провести ремонт. Об этом в пресс-службе комитета сообщили ТАСС. Более того, по 34 составленным за год протоколам, поступившим в Ленинский районный суд, с собственников зданий и помещений объекта, признанного региональным памятником, взыскали в общей сложности 2,55 млн рублей.

После изучения обстоятельств вчерашнего обрушения здания, как обещают в комитете, "будет принято решение об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности вплоть до уголовной".

Напомним, что во время обрушения фасада, выходящего на набережную Обводного канала, пострадала и была госпитализирована женщина. Прокуратура и Следственный комитет проверяют различные обстоятельства инцидента. Бывший фабричный комплекс "Красный треугольник" с более чем полуторавековой историей состоит из примерно 150 корпусов. В течение пары последних десятилетий объект переживает непростые времена: от различных аварий и пожаров его, несмотря на охранный статус, защищают не слишком качественно.