В России произошел сбой в работе YouTube

У российских интернет-пользователей возникли проблемы с работой видеосервиса YouTube, об этом 8 августа стало известно из данных портала Downdetector.

Всплеск сообщений о сбое в работе видеохостинга зафиксировали в 9 утра в четверг, 8 августа. Пользователи пожаловались, что у них не работает сайт, а также не открывается мобильное приложение.

У некоторых пользователей при попытке открыть страницу сайта появляется сообщение о том, что подключение к интернету отсутствует.

Напомним, что в России начали замедлять работу видеохостинга YouTube. По словам зампреда думского комитета по информационным технологиям Антона Горелкина, полностью сервис блокировать не собираются.

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