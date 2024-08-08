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Новости 11:47

Суд отправил под домашний арест генерала Шестерова по делу парка "Патриот"

фото ЗакС политика Суд отправил под домашний арест генерала Шестерова по делу парка "Патриот"

Военный суд в Москве избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова по делу о мошенничестве, об этом 8 августа пишет "Коммерсантъ".

Меру избрал 235-й гарнизонный военный суд. Под домашним арестом Шестеров будет находиться до 21 сентября 2024 года. Как пишет "Коммерсантъ", домашний арест был выбран в качестве меры из-за состояния здоровья фигуранта.

Напомним, что по версии следствия, Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов могут быть причастны к хищению средств, выделенных на деятельность парка и конгрессно-выставочного центра. 

Ахмедову по делу уже избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО.

Фото: ЗАКС.Ру


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