Промышленность и торговля остаются драйверами роста экономики Петербурга

В Петербурге драйверами роста экономики остаются промышленность и торговля по итогам первого полугодия, об этом сообщили 8 августа в пресс-службе Смольного.

По данным аппарата вице-губернатора Кирилла Москаленко, машиностроительный комплекс приносит существенный вклад в положительную динамику экономики города. Производство автотранспортных средств выросло в 3,8 раза (ИПП – 378,4%), в 1,5 раза (ИПП – 153,1%) — производство компьютеров, электронных и оптических изделий.

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти, за январь-июнь 2024 года сохранился двузначный темп роста в "обработке" (ИПП 111,1%), а также индекс промышленного производства составил 110,7% к аналогичному периоду 2023 года..

Смольный напомнил со ссылкой на данные Росстата, что за январь-май 2024 года средняя номинальная зарплата в Петербурге равняется 102 тыс. рублей.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, "нулевые чтения" бюджета Петербурга на 2025 год начнутся 19 августа.

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