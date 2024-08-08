Второй вестибюль станции "Лиговский проспект" откроют в 2028 году

В 2028 году в Петербурге планируют открыть второй вестибюль станции оранжевой ветки метро "Лиговский проспект", об этом 7 августа писал "Коммерсант-СПб".

Новый вход в метро заработает одновременно с завершением работ по строительству Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. Причиной синхронизации работ стало то, что станция "Лиговский проспект" будет основным узлом для пассажиров.

Сам вокзал ВСМ будет располагаться недалеко от сада Сан-Галли. Предполагается, что новая магистраль сократит время в пути между Москвой и Петербургом до двух часов 15 минут.

Напомним, что один из вестибюлей станции петербургского метро "Дунайская" закроют на ремонт на неопределенный срок с 10 августа.

Фото: ЗАКС.Ру