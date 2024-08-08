Вестибюль № 2 станции "Дунайская" закрывается на ремонт с 10 августа

Один из вестибюлей станции фиолетовой ветки петербургского метро "Дунайская" закроют на ремонт на неопределенный срок, об этом 7 августа сообщали в пресс-службе городского метрополитена.

Закрыт на ремонт будет вестибюль станции № 2. Начало работ намечено на 10 августа, однако дата, до которой вестибюль будет закрыт, на данный момент неизвестна.

В сообщении пресс-службы метро говорится, что ремонт проводится в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, что в апреле станцию "Дунайская" затопило водой. Тогда петербуржцы рассказывали, что потопы на станции происходят систематически.

"Дунайскую" открыли в 2019 году, и почти сразу на станции начались проблемы. После открытия "Дунайская" протекла.

Фото: ЗАКС.Ру