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Новости 10:19

Вестибюль № 2 станции "Дунайская" закрывается на ремонт с 10 августа

фото ЗакС политика Вестибюль № 2 станции "Дунайская" закрывается на ремонт с 10 августа

Один из вестибюлей станции фиолетовой ветки петербургского метро "Дунайская" закроют на ремонт на неопределенный срок, об этом 7 августа сообщали в пресс-службе городского метрополитена.

Закрыт на ремонт будет вестибюль станции № 2. Начало работ намечено на 10 августа, однако дата, до которой вестибюль будет закрыт, на данный момент неизвестна.

В сообщении пресс-службы метро говорится, что ремонт проводится в рамках гарантийных обязательств. 

Напомним, что в апреле станцию "Дунайская" затопило водой. Тогда петербуржцы рассказывали, что потопы на станции происходят систематически.

"Дунайскую" открыли в 2019 году, и почти сразу на станции начались проблемы. После открытия "Дунайская" протекла.

Фото: ЗАКС.Ру


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