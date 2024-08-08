В центре Петербурга задержали обнаженного мужчину с нацисткой символикой на теле

Вечером 7 августа в Петербурге задержали голого мужчину с нацистской и украинской символикой на теле, об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Издание пишет, что мужчина на пересечении Невского проспекта и улицы Рубинштейна выкрикивал проукраинские лозунги. Затем он зашел во "Вкусно — и точка", где его и задержал полицейский.

По данным "Фонтанки", на нарушителя составили протокол об административном правонарушении по статье 20.3 КоАП РФ (демонстрация нацистской символики). Задержанному 36 лет, он работает продавцом строительной техники.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, в июле другому петербуржцу дали 15 суток ареста за наличие нацистской символики на теле.

фото ЗАКС.Ру