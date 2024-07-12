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Новости 18:13

Нацистская символика на теле петербуржца обернулась для него 15 сутками ареста

фото ЗакС политика Нацистская символика на теле петербуржца обернулась для него 15 сутками ареста

Суд в Петербурге отправил на 15 суток в спецприемник местного жителя, который в полуобнаженном виде решил показать окружающим различные символы, связанные с гитлеровской Германией. На него был составлен протокол о демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), сообщает 12 июля объединенная пресс-служба городских судов.

Правонарушение было совершено в этот понедельник, в вечернее время, на улице Червонного казачества, и в нетрезвом состоянии. Кировский районный суд в том числе установил, что мужчина пропагандировал деятельность запрещенных в РФ экстремистских организаций. 

Нарушитель признал вину, а также имеющиеся у него проблемы с алкоголем, от которых он намерен лечиться. От сомнительных татуировок он тоже пообещал избавиться.

Фото: ЗАКС.Ру


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