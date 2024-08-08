Движение по ЗСД ограничат ночью 10 августа из-за строительства Витебской развязки

Движение по Западному скоростному диаметру (ЗСД) ограничат на юге Петербурга из-за строительства Витебской развязки, об этом 8 августа сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль северной столицы".

Уточняется, что для автомобилистов закроют съезд с Благодатной улицы в направлении Кольцевой автомобильной дороги (КАД).

Ограничения введут в 23 часа вечера в пятницу, 9 августа, до 7 утра субботы, 10 августа. В это время специалисты будут монтировать фундаменты системы управления дорожным движением.

Напомним, что в июне на строительство съезда с ЗСД на Васильевский остров выдали разрешение. Съезд позволит организовать движение в сторону проспекта Крузенштерна.

Фото: ЗАКС.Ру