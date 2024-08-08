В 2025 году Петербург получит 17 "умных" трамваев "Львенок"

До конца 2025 году Петербург получит 17 трамваев нового поколения "Львенок", сообщили 8 августа в пресс-службе Смольного.

Трамвай будет вмещать 161 человека, иметь 40 эргономичных сидячих мест, специальный кронштейн для велосипедов, усовершенствованную систему климат-контроля, 7 USB-розеток и мультимедийных информационных комплексов. Для водителя наиболее часто используемые кнопки вынесены на подлокотник, обновлён пульт, есть датчик дождя.

"Умный" трамвай распознает светофоры и движущиеся объекты, оценивает ситуацию на дороге. Система контроля состояния водителя начнет предупреждать звуковыми сигналами, если тот закрыл глаза, взял в руки телефон. Если реакция человека отсутствует, то применяется плавное автоматическое торможение.

Вагон на 95% состоит из отечественных комплектующих.

Напомним, в апреле ретротрамвай "Довлатов" наехал на пешеходов возле станции метро "Приморская". Одна из пострадавших скончалась в больнице спустя несколько дней после инцидента.

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