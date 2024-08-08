В Петербурге полиция задержала троих подозреваемых в крупном мошенничестве

Оперативники задержали трех подозреваемых в мошенничестве, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В конце июля пенсионерка обратилась в полицию после того, как передала двум "курьерам" 1,6 млн рублей. Подозреваемых задержали 6 августа. Ими оказались 19-летний житель Мурино и 22-летний житель Красного Села.

По версии оперативников, подозреваемые могут быть причастны к 28 эпизодам мошенничества, ущерб от которых превышает 13,1 млн рублей. Позже полицейские задержали третьего подозреваемого. Предполагается, что от действий 21-летнего жителя Всеволожского района могли пострадать семь человек, которые, как считают правоохранители, передали "курьеру" около 3,5 млн рублей.

Все трое задержанных стали фигурантами уголовных дел по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Напомним, ранее стало известно, что пожилая петербурженка перевела телефонным мошенникам 40 млн рублей.

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