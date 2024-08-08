До конца года в Петербурге откроют 61 зарядную станцию для электромобилей

В Петербурге до конца 2024 года должны открыть 61 электрозарядная станция мощностью не более 149 кВт, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, в городе открыли четыре "быстрые" зарядные станции для электромобилей, которых, по данным комитета по энергетики и инженерному обеспечению, в Северной столице более 3,5 тысяч.

В Петербурге уже действуют более 260 зарядных станций, а также 10 "быстрых" зарядных станций для электромобилей.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, в начале 2025 года в Петербурге появятся стоянки с зарядкой для электромобилей.

фото ЗАКС.Ру