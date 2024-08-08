Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов

Президент России Владимир Путин подписал поправки, которые запрещают треш-стримы, об этом 8 августа информация появилась на официальном портале правовых актов.

Поправки касаются закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Они запрещают любую информацию, которая оскорбляет человеческое достоинство и нравтсвенность.

Теперь треш-стримеры могут попасть на штраф от 50 тысяч до 1 млн рублей. Также Роскомнадзор будет по требованию Генпрокуратуры ограничивать доступ к ресурсам, которые распространяют треш-стримы.

Напомним, что в сентябре 2023 года в Государственной думе предложили блокировать интернет треш-стримерам.

Фото: сайт Кремля