ГИК не стал отменять второй отказ в регистрации Манефе Королевой

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 8 августа отказалась удовлетворять вторую жалобу кандидатки в депутаты МО "Большая Охта" Манефы Королевой, передает корреспондент ЗАКС.Ру. ТИК не зарегистрировал Королеву на выборы из-за технических ошибок в указании сведений об образовании и ИНН. Исправить замечания она не успела из-за сроков из-за поздней, по ее мнению, публикации извещения на сайте комиссии.

Ранее Telegram-канал "Ротонда" писал, что документы Королевой в ТИК принимала Анна Могучева. Кроме того, что она является членом ТИК №44, она также занимает пост руководителя аппарата МО "Большая Охта". Авторы "Ротонды" отмечают, что Могучева находится в прямом подчинении действующей главы МО, которая также принимает участие в выборах.

Напомним, ГИК прежде уже рассматривал жалобу от Королевой. В первый раз территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации из-за того, что в ее справке о депутатском статусе отсутствовало словосочетание "муниципальный совет". Документ был подготовлен сотрудниками местной администрации. Тогда Горизбирком решил, что такой недостаток не может быть основанием для снятия с выборов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру