Петербурженка подала иск к Минобороны о взыскании 5 млн рублей за погибшего на СВО брата

Василеостровский районный суд Петербурга зарегистрировал иск петербурженки к Минобороны РФ о взыскании 5 млн рублей за брата, который погиб в зоне СВО, об этом 8 августа рассказала глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Из материалов дела следует, что осенью 2023 года мужчина в колонии Пермского края подписал контракт с Минобороны и был отправлен в зону СВО. В январе он погиб в ДНР при исполнении обязанностей.

Истец, по словам Лебедевой, обратилась в военкомат Приморского района Петербурга за выплатой. Она составляет 5 млн рублей для членов семьи погибшего в зоне СВО.

Однако там ей в выплате отказали, так как из ДНР пришла информация о том, что мужчина умер от заболевания. Согласно указу президента, который устанавливает эти выплаты, их выплачивают в случае гибели или смерти военнослужащего.

Теперь иском займутся в суде.

Фото: ЗАКС.Ру