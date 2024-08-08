Путин объявил о выплатах покинувшим дома жителям Курской области

Президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым 8 августа заявил, что жители, покинувшие опасные районы региона, получат 10 тысяч рублей. Об этом написало ТАСС.

"С председателем правительства мы разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены", — рассказал Путин.

Он также отметил, что коллегам из различных ведомств, в том числе МЧС, надо будет оценить ущерб по утрате имущества.

"Пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется в виду утрата имущества, жилья. Уже в полном масштабе надо будет всё это сделать", — сказал он.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, в ближайшее время в Петербург приедут дети, эвакуированные из Курской области.

фото с сайта Кремля