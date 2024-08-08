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Новости 15:22

Эвакуированные из Курской области дети приедут в Петербург

фото ЗакС политика Эвакуированные из Курской области дети приедут в Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с министром транспорта России Романом Старовойтом 8 августа заявил, что эвакуированные дети из Курской области в ближайшее время приедут в город. Об этом написала "Фонтанка.ру".

Беглов сказал, что дети будут находиться в Петербурге столько, сколько потребует обстановка. "Если в сентябре начнут учиться здесь, мы это все обеспечим", — сказал он.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, Беглов отправил петербургских врачей в Курскую область для помощи пострадавшим. Затем губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поступил так же. 

Весной 2024 года в Смольном сообщали, что в петербургские школы приняли около 800 детей из Белгородской области

фото пресс-службы Смольного


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