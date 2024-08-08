На Невском проспекте поправили асфальтовое покрытие "без шума и пыли"

Дорожники провели ремонт асфальтового покрытия на Невском проспекте "без шума и пыли", об этом сообщили во "Вконтакте" в комитете по благоустройству Петербурга.

В ведомстве пишут, что специалисты ГБУ "Центральное" работали "очень деликатно", пытаясь не мешать активному движению по Невскому проспекту. Ремонт проводили малыми участками, были устранены все ранее выявленные дефекты на дорожном участке от Казанского собора до метро "Маяковская".

Как ранее писал ЗАКС.Ру, 2 августа прокуратура Центрального района выявила в асфальте Невского проспекта колеи глубиной до восьми сантиметров.

фото из группы комитета по благоустройству "ВКонтакте"