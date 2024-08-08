Беглов потратил на избирательную кампанию 28,8 млн рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия опубликовала отчет о расходовании кандидатами на пост губернатора средств на свою избирательную кампанию на 5 августа. Четверо зарегистрированных кандидатов в сумме потратили на эти цели 32,6 млн рублей. Почти 90% из этих средств израсходовал действующий губернатор Александр Беглов.

Согласно опубликованным данным, Беглов потратил на выборы 28,8 млн рублей. На втором месте лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович, который израсходовал 1,6 млн рублей. Следом идет председатель петербургского отделения партии "Зеленые" Павел Брагин - 1,2 млн рублей. Меньше всех пока потратил депутат Заксобрания Максим Яковлев, который баллотируется от ЛДПР. На 5 августа его кампания обошлась ему в 895 тысяч рублей.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о состоянии избирательных счетов кандидатов в депутаты Заксобрания по 18-му округу.

Напомним, с 6 по 8 сентября в Петербурге пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы в городской парламент и выборы депутатов местных советов в 110 муниципальных образованиях.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру