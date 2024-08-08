Суд Петербурга прекратил дело о взятке выпускника Университета гражданской авиации

Московский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении студента Университета гражданской авиации Рифата Долгова по статье о даче взятки (ч.3 ст.291 УК РФ), об этом 8 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, Долгов изучал в университете организацию перевозок и управление на воздушном транспорте. В 2019 году студенту нужно было написать диплом по теме "Совершенствование наземного обслуживания рейсов АО "Авиакомпания "Россия" в аэропорту "Пулково Санкт-Петербург".

Однако молодой человек диплом писать не хотел, при этом получить оценку желал. Тогда он решил дать своему научному руководителю взятку в размере 80 тысяч рублей.

Сторона защиты просила прекратить уголовное дело в отношении студента, так как Долгов добровольно сообщил полиции о взятке и способствовал раскрытию дела. По итогу суд дело все-таки прекратил в связи с деятельным раскаянием.

Фото: ЗАКС.Ру