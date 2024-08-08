Шишкина раскритиковала недопуск кандидатов из-за размера строк в подписных листах

Недопуск кандидатов на выборы может возникать по разным причинам — как по справедливым, так и нет, заявила лидер фракции СРЗП Марина Шишкина в ответ на вопрос лидера "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова на мероприятии 8 августа. Разговор стал частью выступления депутата перед "Лидерами Петербурга".

Костров поинтересовался мнением Шишкиной касательно "препон", возникающих перед самовыдвиженцами в ходе избирательной кампании.

Шишкина выразила мнение, что "любой запрет приводит к обратной реакции". Нерегистрация кандидатов на выборы может носить объективный характер, отметила она и добавила, что в этом случае вина падает на юристов, занимающихся кампанией кандидата. С другой стороны, часть отказов в регистрации может носить "несправедливый" характер.

— Если этот пример надуманный очевидно, условно говоря, строчка выше, то меня такое удивляет. <...> Взрослый состоявшийся человек, который решил потратить свои деньги, поучаствовать в кампании, вдруг за строчку оказывается незарегистрированным. Это вызывает, конечно же, отторжение, — высказалась она.

Политик назвала "глубокой ошибкой" случаи подобных "несправедливых" отказов кандидатам. По ее мнению, если нерегистрация обусловлена объективными причинами, кандидатам следует это объяснять.

В своем выступлении перед этим Шишкина уже касалась темы недопуска кандидатов на выборы. "Я очень огорчена, что в эту муниципальную кампанию идет такое количество отказов в регистрации. Это глубокая ошибка тех, кто принимает эти решения", — говорила она перед собравшимися. По ее мнению, у человека всегда должна быть возможность политического выбора.

Ранее ряд кандидатов на муниципальные выборы столкнулись со снятием с выборов в связи с изменением размера строчек в подписных листах. Решения выносят районные суды по искам соперников этих выдвиженцев. В частности, 5 августа Смольнинский районный суд отменил по этой причине решения ТИК о регистрации шести кандидатов, часть из которых шла в команде Кострова.

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал Марины Шишкиной