Фигуранта дела о "фейках" Бестужева допросили в суде

На очередном заседании по делу политолога Евгения Бестужева, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил, прошел допрос подсудимого, об этом 8 августа сообщило MR7.

Заседание длилось 20 минут с допросом обвиняемого и прочими обсуждениями. Бестужев объяснил, что публиковал посты во "Вконтакте", за которые его судят, не для распространения фактов. По его словам, "это был эмоциональный порыв".

"Эти публикации были сделаны, когда законодательство менялось, судебной практики ещё не было, и я привык жить в старой правовой парадигме, высказываться публично сейчас я бы уже не стал", — цитирует Бестужева MR7.

Следующее заседание по делу состоится 19 августа. Судья Татьяна Алхазовова предложила сторонам сторонам на нем перейти к прениям. Прокурор попросила отсрочку для подготовки дополнений. Речь может идти о психолого-лингвистической экспертизы постов Бестужева, возможно, о допросе экспертов, пишет MR7.

Уголовное дело о "фейках" про российскую армию против Бестужева в ноябре 2022 года. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

фото ЗАКС.Ру