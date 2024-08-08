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Новости 8 августа, 21:06

Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти пациентки клиники пластической хирургии

фото ЗакС политика Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти пациентки клиники пластической хирургии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о смерти пациентки клиники пластической хирургии , сообщили 8 августа в Telegram-канале ведомства.

В СК со ссылкой на сюжет НТВ утверждают, что бывшие сотрудники  петербургской клиники пластической хирургии обвинили главврача в том, что якобы она требовала удалить записи с камер видеонаблюдения и уничтожить документы.

Расследуется уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст. 238 УК РФ)

Как ранее писал ЗАКС.Ру, похожая история произошла в сентябре 2023 года. Тогда 48-летней женщине провели операцию в частной клинике "Абриелль". Через несколько дней пациентка скончалась в больнице.

фото: пресс-служба СК


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