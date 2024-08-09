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"Спасскую" и "Достоевскую" закроют из-за подготовки к открытию "Горного института"

фото ЗакС политика "Спасскую" и "Достоевскую" закроют из-за подготовки к открытию "Горного института"

Петербургский метрополитен изменит свою работу на оранжевой ветке из-за работ на станции "Горный институт", об этом 9 августа сообщили в пресс-службе подземки Петербурга.

Как сообщили в метро, станция "Горный институт" готовится к открытию, поэтому 16, 17 и 18 августа пассажиры столкнутся с некоторыми изменениями.

Станции "Достоевская" и "Спасская" будут закрыты для входа и выхода, а также как переход с красной и фиолетовой веток. Поезда будут ходить от станции "Улица Дыбенко" до "Лиговского проспекта".

"Достоевская" откроется 18 августа, а "Спасская" 19 числа. Также сильно увеличатся интервалы движения поездов. Например, на участке "Площадь Александра Невского-2" – "Лиговский проспект" задержка составит до 10 минут.

Напомним, что станцию "Горный институт" обещают открыть осенью 2024 года.

Фото: Подземник / Telegram


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