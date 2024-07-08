Беглов пообещал, что первой из новых станций метро откроют "Горный институт"

В еженедельном обращении к петербуржцам губернатор Александр Беглов 8 июля коснулся темы строительства метрополитена. Из новых станций первой собираются открыть "Горный институт" на Васильевском острове, следует из стенограммы его выступления, опубликованной на сайте Смольного.

"Сегодня Обуховский завод строит для нас новые щиты. В России их не делали очень давно. [...] Если говорить о конкретных планах, то первая на очереди — станция "Горный институт" на Васильевском острове, а затем — "Путиловская" и "Казаковская", - рассказал глава города.

Беглов критически оценил состояние старых, советского времени горнопроходческих щитов.

В середине прошлого месяца стало известно, что на долгожданной станции метро завершают монтаж эскалаторов. Она расположится на углу Большого проспекта Васильевского острова и Косой линии. Между "Горным институтом" и "Спасской" продолжат работы на строящейся "Театральной", затянувшиеся на несколько десятилетий.

фото: Подземник / Telegram