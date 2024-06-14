На станции "Горный институт" завершают установку эскалаторов

На строящейся станции петербургского метро "Горный институт" завершают установку эскалаторов, об этом 14 июня рассказали в Telegram-канале "Подземник".

На данный момент, метростроители устанавливают панели из нержавеющей стали по бокам эскалатора, монтаж трассы для поручней уже окончен. Параллельно идут отделочные работы.

Работы с эскалатором на строящейся станции начались в конце мая. Сначала были установлены сами ступени. Проверять конструкцию собираются в июне.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял о том, что станцию должны будут открыть в сентябре 2024 года. Планировалось, что это произойдет в конце 2024 года.

Фото: Подземник / Telegram