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На станции "Горный институт" завершают установку эскалаторов

фото ЗакС политика На станции "Горный институт" завершают установку эскалаторов

На строящейся станции петербургского метро "Горный институт" завершают установку эскалаторов, об этом 14 июня рассказали в Telegram-канале "Подземник".

На данный момент, метростроители устанавливают панели из нержавеющей стали по бокам эскалатора, монтаж трассы для поручней уже окончен. Параллельно идут отделочные работы.

Работы с эскалатором на строящейся станции начались в конце мая. Сначала были установлены сами ступени. Проверять конструкцию собираются в июне.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял о том, что станцию должны будут открыть в сентябре 2024 года. Планировалось, что это произойдет в конце 2024 года.

Фото: Подземник / Telegram


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