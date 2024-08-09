Горсуд оставил в силе отказы в регистрации 12 справороссам

Городской суд завершил 8 августа рассмотрение 12 апелляционных жалоб на нерегистрацию кандидатов от "Справедливой России — За правду" на выборы в муниципалитеты Невского района. Выдвиженцы баллотировались в советы МО № 54, МО "Правобережный", МО "Обуховский" и МО "Оккервиль".

На рассмотрение этих жалоб Горсуду потребовалось три дня, все вынесенные решения остались без изменений. Последними рассматривались апелляции на четыре отказа, вынесенные Невским районным судом по искам Ильи Щиголева к ТИК № 24 и ТИК № 49 и искам Виктора Ложечко к ТИК № 5 и Алексея Васина к ТИК № 50.

Напомним, комиссии отказали справороссам в регистрации из-за якобы выявленных ошибок в документах о выдвижении. В частности, речь шла о том, что при заполнении бумаг кандидаты указывали субъектом выдвижения саму СРЗП, а не ее петербургское отделение.

Справороссы пытались опротестовать решения теризбиркомов в суде первой инстанции. Заседания состоялись в один день 26 июля, всем истцам отказали в удовлетворении их требований. Вслед за этим справороссы обратились в Горсуд. Рассмотрение апелляций состоялось 5, 6 и 8 августа. Ни одно из ранее вынесенных решений не было изменено.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру