СРЗП обжалует отказы Невского суда в удовлетворении исков своих кандидатов

Петербургское отделение "Справедливой России — За правду" обратится в Городской суд с апелляцией на решения Невского районного суда, выяснил ЗАКС.Ру. На заседаниях 26 июля инстанция отказала в удовлетворении 12 жалоб, поданных кандидатами в связи с недопуском на муниципальные выборы. Положительное решение не получил ни один истец.

В суде обжаловались отказы в регистрации, вынесенные ТИК №№ 5, 24, 49 и 50 партийным кандидатам в советы МО № 54, МО "Правобережный", МО "Обуховский" и МО "Оккервиль". Претензии к ним касались представленных документов. Комиссии якобы не обнаружили в бумагах решения партии о выдвижении кандидатов.

На заседании неоднократно поднимался вопрос о том, что кандидаты указали субъектом выдвижения саму партию, а не ее региональное отделение. В ответ те ссылались на сложности с заполнением сведений о себе в СПИ "Кандидат". Представлявший в суде интересы СРЗП юрист Иван Попов настаивал, что информация о субъекте выдвижения "не имеет самостоятельного правового значения". Выписки из протокола конференции реготделения предоставлялись кандидатами, и именно эти документы подтверждают, что на выборы они шли именно от партии, продолжал он.

— Конференция была именно регионального отделения, и почему с упорством, достойным лучшего применения, <...> представитель административного ответчика пытается вывести нас на ту линию, что <...> будто бы социалистическая партия [СРЗП] кого-то выдвигала, мне вообще непонятно, — говорил Попов на заседании по иску замглавы МО № 54 Леонида Щелокова к ТИК № 50.

Сам Щелоков утверждал, что при заполнении формы в СПИ "Кандидат" "машинально" выбрал СРЗП, а не ее петербургское отделение. По его словам, позже он исправил ошибку и уведомил об этом теризбирком.

— Я считаю, что действительно мои права нарушены и, самое главное, нарушены права избирателей, — обратился муниципал к судье. — Пускай избиратель разбирается и выбирает. <...> Действительно, это была техническая ошибка. Это была просто техническая ошибка, которую я в своем личном заявлении за своей подписью подал, а потом уточнил.

В числе незарегистрированных кандидатов оказался адвокат Роман Кулагин. В комментарии ЗАКС.Ру он заявил, что считает отказ ТИК № 50 и решение Невского суда по его иску "незаконными, необоснованными и не основанными на нормах права". Также он высказал мнение, что полученный им отказ теризбиркома мог быть связан с неким намерением не допустить до выборов "как можно большее количество кандидатов в депутаты по надуманным основаниям".

В беседе с ЗАКС.Ру Попов заявил о том, что партия намерена обжаловать решения Невского суда в вышестоящей инстанции. По его словам, жалобы в Горсуд будут поданы до среды, 31 июля.

Ранее глава петербургского отделения СРЗП Надежда Тихонова жаловалась на отказы в регистрации партийных кандидатов на муниципальные выборы. Отдельно она упоминала сложности выдвиженцев в Невском районе.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру