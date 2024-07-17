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Муниципал 20:16

Тихонова пожаловалась на недопуск справороссов на выборы в Невском районе

фото ЗакС политика Тихонова пожаловалась на недопуск справороссов на выборы в Невском районе

Лидер петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова заявила 17 июля о сильном противодействии кандидатам, выдвинутым от партии на муниципальные выборы. Отдельно она упомянула Невский район, где, по ее словам, отказы в регистрации получили многие из справороссов.

"В Невском районе Санкт-Петербурга отказано практически всем выдвинутым кандидатам, жалобы поданы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, рассмотрение состоится в ближайшие дни", — написала Тихонова в своем Telegram-канале.

Политик также упомянула об отказах, полученных кандидатами в других районах города. В частности, она привела в пример решения ТИКов касательно Манефы Королёвой (МО "Большая Охта") и Александры Карцевой (МО "Ржевка"). "Эти отказы носят надуманный характер и очевидно связаны с попытками не допустить на выборы тех наших активистов, кто в предыдущем созыве отстаивал интересы жителей", — поделилась мнением она.

Кроме того, Тихонова упомянула о ситуации с лидером движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярославом Костровым, которого по суду хотят лишить регистрации в МО "Владимирский округ" и МО "Смольнинское". В первом из них общественник баллотируется от справороссов, во втором идет самовыдвиженцем.

Данные ГАС "Выборы" говорят о том, что в пять муниципалитетов на территории Невского района баллотируются около 40 кандидатов от СРЗП. К настоящему времени как минимум в 11 случаях выдвиженцы получили отказы, еще 10 попыток увенчались регистрацией.

Кандидат Илья Щиголев был зарегистрирован в МО "Невский округ", но еще в трех получил отказ. Депутату МО "Правобережный" Виктору Ложечко не дали вести кампанию в "своем" муниципалитете, однако он же получил регистрацию в МО № 54.

К слову, пока что наибольшие потери справороссы несут как раз в МО № 54. На одного зарегистрированного кандидата от партии там приходится семеро с отказом в регистрации.

В МО "Правобережный" из девяти кандидатов четверо получили возможность участвовать в выборах, а один — нет. В совет МО "Оккервиль" изначально выдвигались 10 человек от СРЗП. В процессе один из них утратил статус кандидата, двое получили отказ, а четверо — регистрацию.

Тем временем к вечеру 17 июля в суды Петербурга стали поступать иски от незарегистрированных кандидатов. Первопроходцами здесь выступили четверо самовыдвиженцев.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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МО Правобережный
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МО Ржевка
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МО Смольнинское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Карцева Александра Александровна
Королева Манефа Валерьевна
Пока еще нет голосов...
Ложечко Виктор Петрович
Упоминаемые персоны
Карцева Александра Александровна 
Королева Манефа Валерьевна 
Ложечко Виктор Петрович 
Тихонова Надежда Геннадьевна 




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