Профессор передал мошеннику 2,3 млн рублей

Ведущий научный сотрудник Петербургского Федерального исследовательского центра РАН передал телефонному мошеннику 2,3 млн рублей. Об этом 9 августа написала "Фонтанка.ру".

Издание отмечает, что 87-летнему профессору со 2 августа звонил телефонный мошенник. Злоумышленник, выдав себя за "губернатора Петербурга", рассказал жертве обмана о якобы возможном похищении бюджетных денег, которые будто бы переводились через личный счет доктора технических наук. Пенсионер у своего дома 5 августа передал передал незнакомцу конверт с 2,3 млн рублей.

По данным "Фонтанки", возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Как ранее писал ЗАКС.Ру, 8 августа полиция задержала трех подозреваемых в мошенничестве. По версии оперативников, они могут быть курьерами мошенников.

фото ЗАКС.Ру