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Новости 11:26

Профессор передал мошеннику 2,3 млн рублей

фото ЗакС политика Профессор передал мошеннику 2,3 млн рублей

Ведущий научный сотрудник Петербургского Федерального исследовательского центра РАН передал телефонному мошеннику 2,3 млн рублей. Об этом 9 августа написала "Фонтанка.ру".

Издание отмечает, что 87-летнему профессору со 2 августа звонил телефонный мошенник. Злоумышленник, выдав себя за "губернатора Петербурга", рассказал жертве обмана о якобы возможном похищении бюджетных денег, которые будто бы переводились через личный счет доктора технических наук. Пенсионер у своего дома 5 августа передал передал незнакомцу конверт с 2,3 млн рублей. 

По данным "Фонтанки", возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Как ранее писал ЗАКС.Ру, 8 августа полиция задержала трех подозреваемых в мошенничестве. По версии оперативников, они могут быть курьерами мошенников. 

фото ЗАКС.Ру


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