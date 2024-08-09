Депутат Цивилев обратился в УФАС после резкого роста цен в автошколах Петербурга

После резкого роста цен в автошколах Петербурга депутат Заксобрания города Алексей Цивилев обратился в управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом 9 августа он сообщил в своем Telegram-канале.

"Попросил ФАС провести проверку и выяснить, имеются ли нарушения антимонопольного законодательства в данной ситуации", — сказал Цивилев.

Он также отметил, что попросил оказать содействие в принятии мер по предотвращению недопустимого роста цен на обучение в автошколах Петербурга.

Напомним, что с 1 августа минимальная цена за обучение в автошколах выросла в два раза — до 60 тысяч рублей. По данным "Фонтанки", такое решение было принято после совещаний в ГИБДД с участием руководителей частных и государственных автошкол.

фото ЗАКС.Ру