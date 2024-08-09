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Новости 12:45

На намыве Васильевского острова откроют 5 дорожных участков в августе

фото ЗакС политика На намыве Васильевского острова откроют 5 дорожных участков в августе

В августе откроют рабочее движение по пяти новым участкам на намыве Васильевского острова, об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

"Уже в этом месяце дорожники запустят рабочее движение сразу по 5 новым участкам общей протяженностью более 7 км, среди которых: бульвар Александра Грина, бульвар Головина от улицы Челюскина до бульвара Александра Грина, полностью закончен будет проспект Крузенштерна. К концу года планируется завершить еще почти 4 км улично-дорожной сети", — сказал вице-губернатор Николай Линченко во время осмотра строительных работ.

Уточняется, что в рамках проекта будут построены 15,1 км улиц и магистралей. Появятся новые места для досуга, тихого отдыха и прогулок. По прогнозам к 2025 году численность населения намыва Васильевского острова составит 50 тысяч человек.

фото с сайта Смольного


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