Wildberries выплатил продавцам 95% компенсации после пожара в Шушарах

После пожара в Шушарах компания Wildberries выплатила продавцам 95% компенсации ущерба, общая сумма составила 34,9 млрд рублей. Об этом 9 августа сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук в интервью РБК.

По словам Бакальчук, выплатить продавцам положенные суммы удалось раньше, чем планировалось. "Мы перечислим компенсацию всем продавцам, независимо от масштаба их потерь. А в случае, если селлер не согласен, он может сообщить о расхождениях — такие обращения специалисты поддержки разбирают индивидуально", — заявила она.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, пожар на складе в Шушарах произошел 13 января, открытый огонь удалось потушить лишь через сутки. Wildberries 6 февраля выплатила продавцам 3 млрд рублей компенсаций.

Фото: пресс-служба МЧС (скриншот видео)